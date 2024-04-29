Минобрнауки: выпускники 2024 смогут поступать в вузы без оригинала диплома

Если абитуриент по объективным причинам не может предоставить оригинал диплома об окончании среднего учебного заведения, то ВУЗ как основание примет заявление на зачисление от поступающего, сообщили в Минобрнауки.
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