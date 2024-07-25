В «Алабуге» существенно расширяются мощности по выпуску ударных беспилотников

Украинские мониторинговые и информационные ресурсы, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщают, что на территории предприятия в особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) в Елабужском районе Республики Татарстан – «Алабуга», осуществляется активное строительство и расширение мощностей.
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