В «Алабуге» существенно расширяются мощности по выпуску ударных беспилотников

Украинские мониторинговые и информационные ресурсы, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщают, что на территории предприятия в особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) в Елабужском районе Республики Татарстан – «Алабуга», осуществляется активное строительство и расширение мощностей.