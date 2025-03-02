Расчет ЗРПК «Панцирь-С1» поразил дрон ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне ответственности группировки войск «Север» поразил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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