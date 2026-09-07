В Архангельске врач-невролог расскажет, чем стресс полезен и опасен

Врач-невролог Анна Иванова объяснит, чем отличаются острый и хронический стресс и как снизить риск его негативных последствий.
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Стресс, разного уровня, преследует нас в повседневной жизни, и в наше время избавиться от него полностью не представляется возможным. В Библии о наших днях говорится так: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрёкшиеся. Таковых удаляйся». 2 Тимофею, 3 глава — Библия — Синодальный перевод.