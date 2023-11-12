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Царьград

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Замглавы МВД Карпенков: Белорусский бойцы прошли мощный курс подготовки с помощью "вагнеровцев"

Замглавы МВД Карпенков: Белорусский бойцы прошли мощный курс подготовки с помощью "вагнеровцев"

Значительную часть лета и осени часть подразделений ЧВК "Вагнер" находились в Белоруссии, где занимались подготовкой местных силовиковБелорусские бойцы получили большой опыт при взаимодействии с сотрудниками ЧВК "Вагнер".

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