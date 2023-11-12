Замглавы МВД Карпенков: Белорусский бойцы прошли мощный курс подготовки с помощью "вагнеровцев"

Значительную часть лета и осени часть подразделений ЧВК "Вагнер" находились в Белоруссии, где занимались подготовкой местных силовиковБелорусские бойцы получили большой опыт при взаимодействии с сотрудниками ЧВК "Вагнер".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии