Дженнифер Лопес впервые заговорила о своем разводе с Аффлеком

Певица призналась, жалеет ли о неудавшемся браке с Беном. Дженнифер Лопес не жалеет о полученном ей урокеС тех пор как весной этого года начали распространяться первые слухи о серьезных проблемах в отношениях Джей Ло с Аффлеком, певица ни разу не позволила себе прокомментировать ситуацию.