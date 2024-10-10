Дженнифер Лопес впервые заговорила о своем разводе с Аффлеком

Певица призналась, жалеет ли о неудавшемся браке с Беном. Дженнифер Лопес не жалеет о полученном ей урокеС тех пор как весной этого года начали распространяться первые слухи о серьезных проблемах в отношениях Джей Ло с Аффлеком, певица ни разу не позволила себе прокомментировать ситуацию.
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