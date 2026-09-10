Эксперт МГУ Дьяков: срез ножом открывает грибам путь к заражению

Срезание грибов ножом, которое многие любители тихой охоты считают безопасным для грибницы, на самом деле создаёт серьёзную угрозу заражения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г( Исследователь Дег...
- В Кола и никаких ди...
- Экс-лесничий полу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым