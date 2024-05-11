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Военные новости ★ спецоперация

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«Есть вопросы к ВСУ»: Украинский пропагандист заявил о быстром продвижении российских войск в Харьковской области

«Есть вопросы к ВСУ»: Украинский пропагандист заявил о быстром продвижении российских войск в Харьковской области

Российские войска не застали ВСУ в Харьковской области врасплох, но то, с какой скоростью российские штурмовые группы продвинулись вперед и заняли очень большую территорию, вызывает множество вопросов к командованию ВСУ.

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