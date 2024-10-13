Прогноз погоды в Крыму на 13 октября

Прогноз погоды в Крыму на 13 октябряВ Симферополе +16 и небольшой дождьВ Севастополе +18 и небольшой дождьВ Евпатории +17 и небольшой дождьВ Черноморском +16 и небольшой дождьВ Джанкое +17 и пасмурноВ Ялте +20 и малооблачноВ Алуште +20 и облачно с прояснениямиВ Керчи +18 и небольшой дождь Читать подробнее>>> .
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