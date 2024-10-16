Российские врачи спасли Витаса от слепоты

Проблемы у звезды появились совсем недавно. Певец столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем несколько месяцев назад — у него диагностировали отслоение сетчатки, которое при отсутствии своевременного хирургического вмешательства может привести к потере зрения.
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