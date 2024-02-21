В Авдеевке десятки единиц брошенной ВСУ советской и американской техники

Военные из группировки "Центр" сообщили журналистам, что в освобожденной Авдеевке были обнаружены десятки единиц брошенной советской и американской военной техники ВСУ, которая может быть отремонтирована.
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