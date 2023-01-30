Многовекторный шпагат Эрдогана

Международная обстановка вокруг Турецкой республики продолжает обостряться. Три основных члена НАТО – США, Франция и Германия обратились с предупреждением к соотечественникам о высоком «террористическом риске» для Турции, и особенно – в Стамбуле.
Международная обстановка вокруг Турецкой республики продолжает обостряться. Три основных члена НАТО – США, Франция и Германия обратились с предупреждением к соотечественникам о высоком «террористическом риске» для Турции, и особенно – в Стамбуле.
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