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Многовекторный шпагат Эрдогана

Многовекторный шпагат Эрдогана

Международная обстановка вокруг Турецкой республики продолжает обостряться. Три основных члена НАТО – США, Франция и Германия обратились с предупреждением к соотечественникам о высоком «террористическом риске» для Турции, и особенно – в Стамбуле.

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