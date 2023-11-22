Оззи Осборн пожаловался на влияние антидепрессантов на сексуальную жизнь

Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о побочном эффекте приема антидепрессантов. По словам музыканта, все антидепрессанты, которые он когда-либо принимал, угнетающе влияли на его половую функцию.
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