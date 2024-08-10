Financial Times: Операция ВСУ в Курской области готовилась давно

Операция ВСУ в Курской области готовилась давно. Ее целью являлось отвлечения российских войск от других участков фронта, сказал в беседе с Financial Times бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии