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Военное обозрение

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Путина не будет на саммите G20 во Флориде, но туда желает попасть Зеленский

Путина не будет на саммите G20 во Флориде, но туда желает попасть Зеленский

Путин может встретиться с Трампом в Китае в ходе саммита АТЭС.

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