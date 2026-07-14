Российский вертолет выдерживает морозы до -50 °C: импортозамещенный Ми-171А3 получил новое разрешение

После испытаний в Якутии Росавиация одобрила эксплуатацию полностью российской версии вертолета в условиях экстремально низких температурРосавиация выдала Национальному вертолетостроительному центру «Миль и Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России» Ростеха) одобрение на эксплуатацию импортозамещенного вертолета Ми-171А3 при температурах до -50 °C.