Конец СВО — гражданская война? Прогноз Александра Сладкова

Революционная угроза на фоне поражения Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале предупредил о рисках масштабного внутреннего конфликта на Украине после завершения Специальной военной операции.
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