Россия симметрично ударила по военной авиабазе Украины Ожидала Украина того или нет, но Россия симметрично ответила на атаки наших военных авиабаз.
Лишили самолетов и немецких специалистов: Россия ответила на атаки Украины симметрично
Комментарии
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Alex Nемо
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1 д.
Alex Nемо
А вот эти 3 снимка российской аэродрома Оленьего, до удара беспилотниками. Стратеги стоят красивыми кучками - один беспилотник и пара стратегов как минимум сгорит или по крайней мере повреждены. Особенно это касается Ту-22 на последнем снимке. Ни каких укрытий, даже элементарной маскировки нет! Да хоть бы старыми рыбачьими сетями вроде тентов накрыли бы, и то не было бы так стыдно. А уж про ангары я писал еще в 2021 году, и судя по всему никто так и не понял... Забыли что идёт война и такое построение СТРАТЕГИЧЕСКИХ бомбардировщиков как минимум вредительство, а по максимуму предательство. За такие вещи нужно под трибунал отправлять и расстреливать генералов от ВКС, ФСБ, контрразведки и службы безопасности и охранения (может правильнее было бы охренения?) пачками!
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1 д.
Alex Nемо
Про охрану базы я и вовсе молчу. Вокруг этого аэропорта 3(!!!) общедоступных дороги, не считая скрытых лестных проездов следы которых хорошо видны даже из космоса, без каких-либо признаков боевого охранения! Как минимум 5 из этих лесных подъездов ведут непосредственно в ВПП! База снабжения - просто удовольствие для диверсантов. Типа как на курорт съездить! Там только на жд не хватает указателя - база снабжения военного аэродрома стратегических бомбардировщиков, Добро Пожаловать!
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23 час.
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