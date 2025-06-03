Лишили самолетов и немецких специалистов: Россия ответила на атаки Украины симметрично

Alex Nемо

А вот эти 3 снимка российской аэродрома Оленьего, до удара беспилотниками. Стратеги стоят красивыми кучками - один беспилотник и пара стратегов как минимум сгорит или по крайней мере повреждены. Особенно это касается Ту-22 на последнем снимке. Ни каких укрытий, даже элементарной маскировки нет! Да хоть бы старыми рыбачьими сетями вроде тентов накрыли бы, и то не было бы так стыдно. А уж про ангары я писал еще в 2021 году, и судя по всему никто так и не понял... Забыли что идёт война и такое построение СТРАТЕГИЧЕСКИХ бомбардировщиков как минимум вредительство, а по максимуму предательство. За такие вещи нужно под трибунал отправлять и расстреливать генералов от ВКС, ФСБ, контрразведки и службы безопасности и охранения (может правильнее было бы охренения?) пачками!