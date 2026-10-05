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Живая Кубань

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Туризм на Кубани вышел на новый уровень: растёт качество и скорость обслуживания

Туризм на Кубани вышел на новый уровень: растёт качество и скорость обслуживания

Туризм на Кубани вышел на новый уровень: растёт качество и скорость обслуживанияТуристическая отрасль Краснодарского края выходит на новый уровень: предприятия значительно улучшают качество и скорость обслуживания.

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