Туризм на Кубани вышел на новый уровень: растёт качество и скорость обслуживания

Туризм на Кубани вышел на новый уровень: растёт качество и скорость обслуживанияТуристическая отрасль Краснодарского края выходит на новый уровень: предприятия значительно улучшают качество и скорость обслуживания.
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