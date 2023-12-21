За Родину дерёмся до последнего, а рынок сдаём без боя?

Буквально пару недель назад автор стал свидетелем печальной, но необычайно яркой картины. Зайдя в супермаркет и выбирая что-то на полке, я внезапно услышал, как увлечённо за моей спиной ворковала какая-то парочка: — Ну, что ты, что ты! Здесь такой сбалансированный букет, настоящий итальянский вкус, наши так не умеют… Я-то разбираюсь, мы с подругой год назад в Италию ездили! Невольно я развернулся, чтобы узнать, что это за сомелье-заочник пожаловал в наш сельмаг.