Эмили Ратаковски опубликовала фото в наряде с глубоким декольте

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Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).