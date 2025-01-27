ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 039 подписчиков

Польский политолог заявил об игнорировании Польшей даты освобождения Освенцима

Польский политолог заявил об игнорировании Польшей даты освобождения Освенцима

В Польше не только не отмечают дату освобождения людей из нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), но даже не вспоминают ее, заявил 27 января польский журналист, политолог Мацей Вишневский в беседе с «Известиями».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх