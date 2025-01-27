Польский политолог заявил об игнорировании Польшей даты освобождения Освенцима

В Польше не только не отмечают дату освобождения людей из нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), но даже не вспоминают ее, заявил 27 января польский журналист, политолог Мацей Вишневский в беседе с «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии