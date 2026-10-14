Рютте: НАТО не видит угрозы нападения России в ближайшее время

НАТО не видит непосредственной угрозы нападения России на одну из стран альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в Таллине.
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