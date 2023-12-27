В Абхазии оппозиция объявила бессрочный протест из-за ратификации соглашения с РФ

В Абхазии началась бессрочная акция протеста, организованная местными оппозиционерами. Главным требованием протестующих является исключение из обсуждений в парламенте вопроса, связанного с передачей во владение Российской Федерации госдачи в Пицунде, пишет ФедералПресс.
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