Будет ли доллар по 50 рублей, а юань - по 8?

Юань занырнул ниже 11 впервые с мая 2022-го, фьючерс на USD - на 82.50. Самый популярный вопрос на фоне фееричного укрепления рубля - дадут ли доллар по 50 и юань по 8, как летом 2022 года? Мой спойлер - вероятность крайне низкая.