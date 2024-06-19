Будет ли доллар по 50 рублей, а юань - по 8?

Юань занырнул ниже 11 впервые с мая 2022-го, фьючерс на USD - на 82.50. Самый популярный вопрос на фоне фееричного укрепления рубля - дадут ли доллар по 50 и юань по 8, как летом 2022 года? Мой спойлер - вероятность крайне низкая.
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