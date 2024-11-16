Свежие скриншоты из будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2 – Прибрежные острова и паромыВ нашем предстоящем DLC “Греция” для Euro Truck Simulator 2 будут представлены как прибрежные города, так и острова, и сегодня мы рады поделиться с вами предварительным обзором некоторых из них! По пути вы встретите множество… источник#Euro_Truck_Simulator_2 #Греция.