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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Свежие скриншоты из будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2 – Прибрежные острова ...

Свежие скриншоты из будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2 – Прибрежные острова ...

Свежие скриншоты из будущего DLC Греция для Euro Truck Simulator 2 – Прибрежные острова и паромыВ нашем предстоящем DLC “Греция” для Euro Truck Simulator 2 будут представлены как прибрежные города, так и острова, и сегодня мы рады поделиться с вами предварительным обзором некоторых из них! По пути вы встретите множество… источник#Euro_Truck_Simulator_2 #Греция.

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