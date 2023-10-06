Цены на услуги такси в России выросли на 44%

Рост цен на услуги такси в отдельных регионах составил 44% Об этом заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко на форуме TAXI-2023 в Сочи.
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