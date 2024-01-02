В Госдуме назвали причину провала контрнаступления ВСУ

REUTERS/Valentyn Ogirenko Причиной провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) являлась не утечка информации, а профессионализм российской армии, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
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