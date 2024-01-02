РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeny Ku
    Не стыдно что с Турции яйца в Россию завозят ??? Доработались !!! А сбой в работе правительства - это нормально ??? К...Первую партию яиц...
  • Jurij Najdenov
    Истинно так! Оставляя без поддрежки, ввергают их в плен или в долгие страдания , если ранены.Тут надо по Ченгисхански...Четверо российски...
  • Регина Толстоброва
    И слава богу было бы если так случилось бы.В США заявили о ф...

В Госдуме назвали причину провала контрнаступления ВСУ

В Госдуме назвали причину провала контрнаступления ВСУ

REUTERS/Valentyn Ogirenko Причиной провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) являлась не утечка информации, а профессионализм российской армии, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх