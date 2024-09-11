Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Игорь Кузнецов
    Извините что встреваю в полемику - просто она в общем доступе, а не в "личке". Факты бывают разные, разная интерприта..."Диву даешься, ка...
  • kayalex
    Они застряли там до февраля 2025. Интересно, сколько заплатят нам за постой, и заплатят ли вообще?Незастрявшие астр...
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    Футбольные фанаты тоже массовые драки устраивают.Приезжие пошли ст...

"МВФ снова втягивает Россию в переговоры. Если такой трюк получается раз за разом, почему бы его не повторить вновь?" (ц) — как бы Россию снова не "обманули"

"МВФ снова втягивает Россию в переговоры. Если такой трюк получается раз за разом, почему бы его не повторить вновь?" (ц) — как бы Россию снова не "обманули"

Международный валютный фонд (МВФ) впервые с начала СВО направит свою миссию в Россию. 16 сентября начнутся онлайн-встречи с представителями российских финансово-экономических ведомств, а после делегация МВФ прибудет в нашу страну и проведет "консультации" уже в очном режиме.

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Комментарии
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ВТ
Виталий Тарасов
И!  ВСЁ - ТАКИ!  И!  ВСЁ - ТАКИ!  Странная  страна и ...,  но, -  Родина  одна!  Всем  крепкого здоровья.  Спасибо.
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18 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Проглотят наживку...
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17 час.
ИР
Ирина Рукина
Неужели правы были Ильф и Петров с их нетленным выражением :&quot;Край непуганых идиотов&quot;? И это мы, дорогие товарищи! Сколько можно о Россию ноги вытирать! Набиуллина - ярчайший враг? Может быть и так. Но почему тогда мы не разорвали отношения с МВФ и Всемирным банком, почему действуют все соглашения? Ну кто-нибудь бы объяснил толково и понятно.
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12 час.

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