"МВФ снова втягивает Россию в переговоры. Если такой трюк получается раз за разом, почему бы его не повторить вновь?" (ц) — как бы Россию снова не "обманули"

И! ВСЁ - ТАКИ! И! ВСЁ - ТАКИ! Странная страна и ..., но, - Родина одна! Всем крепкого здоровья. Спасибо.

ИР

Ирина Рукина

Неужели правы были Ильф и Петров с их нетленным выражением :"Край непуганых идиотов"? И это мы, дорогие товарищи! Сколько можно о Россию ноги вытирать! Набиуллина - ярчайший враг? Может быть и так. Но почему тогда мы не разорвали отношения с МВФ и Всемирным банком, почему действуют все соглашения? Ну кто-нибудь бы объяснил толково и понятно.