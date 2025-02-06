Хирург с десятилетним стажем рассказал об опыте спасения бойцов на СВО

Хирург с десятилетним стажем с позывным Тополь командует операционно-перевязочным взводом медицинской роты мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии