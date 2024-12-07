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Татар-информ

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Госдума: Ряд пенсионеров получат проиндексированную пенсию уже в конце декабря

Работающим и неработающим пенсионерам поднимут пенсии на 7,3%. В проиндексированном виде их начнут выплачивать с 1 января 2025-го, но некоторые пенсионеры получат ее уже в конце декабря, сказал глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, чьи слова приводит РИА «Новости».

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