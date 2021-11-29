Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Станислав Шаров: «В Токио мы ехали только побеждать. Смысл участвовать просто так? Лучше тогда сидеть дома».

Серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 Станислав Шаров – об атмосфере на Олимпиаде в Токио, неожиданности результата и поддержке команды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх