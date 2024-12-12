Политолог Жарихин: Зеленский боится бунта 40-летних украинок

Нежелание Владимира Зеленского выполнять требование Запада о снижении мобилизационного возраст до 18 лет объясняется опасением возможных протестов матерей молодых людей, заявил в беседе с РИА Новости замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии