Казахстан вводит плату за въезд. «Полувизовый» режим с РФ или недоразумение?

Раскол в ЕАЭС могла инспирировать Британия, затеявшая новую Большую игру Сергей Аксёнов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Пока Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на саммите в Бишкеке говорили о бесконфликтности казахов и русских, выяснилось, что Астана хочет ввести «полувизовый» режим для иностранцев.
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А не надо рассчитывать на братскую любовь и дружбу ,тогда и не будет разочарований. Все бывшие республики СССР гребут под себя ,разумеется кроме России. Удивляться тут нечему.Они привыкли во времена СССР жить за счёт РСФСР и продолжают жить за счёт России после распада СССР.