Казахстан вводит плату за въезд. «Полувизовый» режим с РФ или недоразумение?

Раскол в ЕАЭС могла инспирировать Британия, затеявшая новую Большую игру Сергей Аксёнов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Пока Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на саммите в Бишкеке говорили о бесконфликтности казахов и русских, выяснилось, что Астана хочет ввести «полувизовый» режим для иностранцев.