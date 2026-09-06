БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан вводит плату за въезд. «Полувизовый» режим с РФ или недоразумение?

Казахстан вводит плату за въезд. «Полувизовый» режим с РФ или недоразумение?

Раскол в ЕАЭС могла инспирировать Британия, затеявшая новую Большую игру Сергей Аксёнов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Пока Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на саммите в Бишкеке говорили о бесконфликтности казахов и русских, выяснилось, что Астана хочет ввести «полувизовый» режим для иностранцев.

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Юрий Гаврилов

А не надо рассчитывать на братскую любовь и дружбу ,тогда и не будет разочарований. Все бывшие республики СССР гребут под себя ,разумеется кроме России. Удивляться тут нечему.Они привыкли  во времена СССР жить за счёт РСФСР и продолжают  жить за счёт России после распада СССР.