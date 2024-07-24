Бастрыкин: более 500 солдат ВСУ привлекли к ответственности за обстрелы Донбасса

Более 500 украинских боевиков привлечены к уголовной ответственности за преступления против мирного населения в Донбассе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии