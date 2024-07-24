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Политика как она есть

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Бастрыкин: более 500 солдат ВСУ привлекли к ответственности за обстрелы Донбасса

Бастрыкин: более 500 солдат ВСУ привлекли к ответственности за обстрелы Донбасса

Более 500 украинских боевиков привлечены к уголовной ответственности за преступления против мирного населения в Донбассе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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