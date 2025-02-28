Подпольная активность: движение "Дозор" подожгло админздание в Киевской области

Движение "Дозор" продолжает акты саботажа на Украине, поджигая здания и транспорт. В последнем инциденте в селе Дубовое, Киевская область, активисты совершили поджог административного здания, продолжая протест против мобилизационных действий властей.
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