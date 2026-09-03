Federal Judge Spares Google From Breaking Up Ad Tech Business Authored by Bill Pan via The Epoch Times, A federal judge has ruled that Google does not have to dismantle its advertising technology business, rejecting the most punitive remedy sought by the Justice Department in the antitrust case against the company.
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