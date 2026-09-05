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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-чемпион KSW в двух дивизионах Роберто Солдич подписал контракт с UFC. Он побеждал нокаутом Дрикуса дю Плесси

Бывший чемпион лиги KSW в двух весах Роберто Солдич стал бойцом UFC . Его профиль появился на официальном сайте организации.

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