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Автоверсты

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Названы самые популярные электромобили и гибриды у россиян

Названы самые популярные электромобили и гибриды у россиян

Интерес к электрокарам и гибридам с пробегом в РФ вырос на 163% за 2023 год В 2023 году россияне стали больше интересоваться «гибридами» и электрокарами — спрос на автомобили такого типа за год вырос на 163%.

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