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Царьград

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В России с 2027 года сократят срок замены вышедших из строя электросчётчиков

В России с 2027 года сократят срок замены вышедших из строя электросчётчиков

Новые правила замены электросчётчиков: вместо шести месяцев — три. Кто отвечает за установку, как ускорить процесс и что грозит энергокомпании за просрочку — разъяснение депутата Госдумы.

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