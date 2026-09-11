В России с 2027 года сократят срок замены вышедших из строя электросчётчиков

Новые правила замены электросчётчиков: вместо шести месяцев — три. Кто отвечает за установку, как ускорить процесс и что грозит энергокомпании за просрочку — разъяснение депутата Госдумы.
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