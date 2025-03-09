«Лента.ру»: В операции «газопровод» в Судже участвовали более 800 бойцов

По информации пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса, в операции по проникновению в тыл украинских войск в районе оккупированной Суджи по пустой трубе газопровода участвовало более 800 добровольцев и военнослужащих.
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