В Чехии начали брать нефть из резервов из-за остановки поставок по «Дружбе»

Забор нефти из государственных резервов Чехии начала в связи приостановкой поставок из России по нефтепроводу «Дружба» чешская нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol, сообщило вечером 11 марта агентство ЧТК со ссылкой на информацию от предприятия.
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