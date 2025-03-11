В Чехии начали брать нефть из резервов из-за остановки поставок по «Дружбе»

Забор нефти из государственных резервов Чехии начала в связи приостановкой поставок из России по нефтепроводу «Дружба» чешская нефтеперерабатывающая компания Orlen Unipetrol, сообщило вечером 11 марта агентство ЧТК со ссылкой на информацию от предприятия.