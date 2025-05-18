Замысел главы киевского режима Владимира Зеленского во время встречи с президентом РФ в Турции, на которой он настаивал, заключался в том, чтобы устроить скандал, наподобие того, что случился в Белом доме во время его визита в Вашингтон.
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