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Как в Белом доме: Зеленский собирался устроить скандал на встрече с Путиным

Как в Белом доме: Зеленский собирался устроить скандал на встрече с Путиным

Замысел главы киевского режима Владимира Зеленского во время встречи с президентом РФ в Турции, на которой он настаивал, заключался в том, чтобы устроить скандал, наподобие того, что случился в Белом доме во время его визита в Вашингтон.

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