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Актриса сериала "Улицы разбитых фонарей" обвинила отца в избиениях и обмане

Актриса сериала "Улицы разбитых фонарей" обвинила отца в избиениях и обмане

Сериал "Дикарка", реж. Владимир Койфман, 2024 Анна Дзыгало, актриса из "Улиц разбитых фонарей", заявила, что отец над ней всячески издевался: пытался выселить из квартиры и избивал на глазах у детей.

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