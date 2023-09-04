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Военная хроника сообщила о повышенной активности авиации НАТО у Крыма

Военная хроника сообщила о повышенной активности авиации НАТО у Крыма

Военная хроника зафиксировала повышенную активность авиации НАТО у берегов Крыма. По данным Telegram-канала, утром 4 сентября к юго-западу от Крыма был зафиксирован стратегический высотный разведчик ВВС США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10.

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