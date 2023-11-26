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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эбба Андерссон: «Диггинс пришлось бежать в такой мороз без перчатки, это ужасно. Мне очень жаль, что я оказалась в этом виновата»

За километр до финиша в масс-старте Диггинс потеряла палку и перчатку. Когда американке передавали запасной инвентарь, ей разбили палкой лицо.

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