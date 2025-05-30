Онищенко предложил проверить, как игрушка Лабубу влияет на психику детей

Кукла Лабубу, которая в последнее время стала очень популярной среди детей и взрослых, должна быть проверена специалистами Российской академии образования (РАО) с точки зрения ее влияния на детскую психику.
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