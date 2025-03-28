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Татар-информ

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Профессор Миршаймер: Трамп может использовать военную помощь Украине как рычаг давления

Профессор Миршаймер: Трамп может использовать военную помощь Украине как рычаг давления

Президент США Дональд Трамп не будет одобрять новые пакеты военной помощи Украине. Вместо этого он будет использовать вопрос поставок оружия как инструмент давления на Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

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