Профессор Миршаймер: Трамп может использовать военную помощь Украине как рычаг давления

Президент США Дональд Трамп не будет одобрять новые пакеты военной помощи Украине. Вместо этого он будет использовать вопрос поставок оружия как инструмент давления на Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии