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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о ЧМ с 64 сборными: «Переизбыток. Много команд попадут на турнир просто так. Футболисты играют без остановки, добавятся еще игры»

Александр Мостовой против идеи чемпионата мира с 64 сборными. «Мне понравился нынешний формат ЧМ: и игр больше, и все команды прошли за счет игры и класса, не было случайности.

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