Тактика «вареной лягушки». Москва уже продумала месть Украине за ее удары по российским аэродромам

Advance | Хорватия "Удар по ядерным силам России" не останется без ответа, заявил Путин, однако не уточнил, каким он будет.
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