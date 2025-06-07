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Тактика «вареной лягушки». Москва уже продумала месть Украине за ее удары по российским аэродромам

Тактика «вареной лягушки». Москва уже продумала месть Украине за ее удары по российским аэродромам

Advance | Хорватия "Удар по ядерным силам России" не останется без ответа, заявил Путин, однако не уточнил, каким он будет.

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